Романтичная Белла или целеустремленная Скарлетт? Что ваша любимая киногероиня говорит о вас

Психотерапевт Вилков: женщины любят тех киногероинь, которые похожи на них самих

Фото: Кадр из к/ф «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, 2008 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Оказывается, что персонажи из фильмов западают в душу не всегда из-за хорошей актерской игры. Ключевую роль в этом вопросе решает и психология.

Психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что женщины часто стремятся быть похожими на своих кумиров. Нередко они мечтают повторить судьбу героинь из фильмов, считая ее сказочной. По мнению специалиста, женщины выбирают конкретных героинь в соответствии со своим возрастом. Молодые девушки зачастую предпочитают юных персонажей и актрис, а взрослые женщины –более зрелых, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, аналитики провели опрос среди представительниц прекрасного пола. Среди молодых девушек до 24 лет наиболее популярной героиней считается Белла Свон из киноленты «Сумерки». В возрасте до 44 лет предпочтение отдают Скарлетт О’Харе из «Унесенных ветром», а после 45 лет выбирают Катерину из фильма «Москва слезам не верит» или Маргариту из «Мастера и Маргариты».

Беллу из «Сумерек» молодые девушки воспринимают, как романтичного персонажа, познающего жизнь.

«Конечно, каждой молодой девушке это знакомо — первый опыт, первые неудачи, первые чувства, поэтому они ассоциируют себя с ней», — отмечает специалист.

Следующая категория женщин, до 35 лет, делает выбор в пользу других качеств. Им нравятся более опытные героини, которые знают, чего хотят. Они всегда настойчивы, не останавливаются перед трудностями и ставят перед собой ясные цели. Примером можно назвать характер Скарлетт О’Хары из фильма «Унесенные ветром».

Женщины после 45 выбирают героинь из фильмов, обладающих большим опытом за плечами, которые могут нести огромный груз ответственности. Такие персонажи транслируют независимость, состоятельность — все, к чему стремятся женщины в этом возрасте.

По мнению Алексея Вилкова, девушка выбирает своих любимых героинь, потому что видит в них отражение себя — качества, которые есть у нее самой. Подсознательно они стремятся быть на одной волне с персонажем, чьи мысли, чувства и поступки близки им по духу.

Ранее 5-tv.ru публиковал список ТОП-10 фильмов о сильных женщинах.