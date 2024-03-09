«Дай о себе знать, прошу!» — куда пропала актриса Понизова после гибели единственного сына
Актриса Понизова перестала выходить в свет после гибели единственного сына
Фото: Кадр из сериала «Авантюристка» 2005 г.
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Что известно о жизни звезды «Бандитский Петербург» после утраты самого близкого для нее человека?
Актрисе театра и кино Ольге Понизовой исполнилось 50 лет. Она знаменита российскому зрителю по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «На углу, у Патриарших» и «Пейзаж с убийством».
Судьба артистки много лет не давала покоя поклонникам и журналистам. Точнее — отсутствие информации о том, как она сложилась после трагичной гибели единственного любимого сына Никиты. Поговаривают, что решение пропасть из информационного пространства было осознанным решением Ольги, ведь быть в центре внимания ей не нравилось никогда.
В 1989 году на экраны вышла картина «Не сошлись характерами». Это первый фильм в карьере Понизовой, где она получила роль второго плана. Но о таланте 15-летней актрисы заговорили уже тогда. Понизова решила поступать в Щукинское актерское училище в мастерскую Аллы Казанцевой, окончила его она в 1995 году.
В тот же год у Понизовой родился сын Никита в браке с телеведущим Андреем Челядиновым, с которым они познакомились в компании общих друзей. Брак распался уже в 2000 году. Поговаривали, что Понизова постоянно терпела со стороны мужа нападки, пара ссорилась на глазах у ребенка, поэтому она и приняла решение развестись с известным на тот момент телережиссером — спокойствие сына ей было важнее. По другой же версии, Андрей честно признался Ольге, что полюбил другую женщину.
Сами бывшие супруги постарались сохранить после развода приятельские отношения, чтобы маленький Никита не чувствовал себя частью неполной семьи.
«Мой бывший муж — замечательный человек», — так Понизова отзывалась об отце Никиты.
Разошлась пара так же тихо, как и поженилась — без громких заявлений и представлений. И тогда Ольга с головой погрузилась в домашний быт и воспитание сына. Сама же она ни раз отмечала в разговорах с журналистами, что быть матерью — это ее призвание, она была счастлива реализовываться как родитель. Свои чувства по отношению к сыну она описывала как нечто «больше, чем любовь», и потом повзрослевший Никита отвечал маме тем же. Его близкие друзья говорили, как он сам ни раз говорил о том, что родители — это главное в жизни. И все проведенные с ними минуты ценны, как ничто другое в жизни.
Понизова растила сына в одиночестве, и, по ее признаниям, ей самой это нравилось. Актриса вообще не любила публичных появлений, выступлений. В сериалах она стала появляться все реже и реже. Однако каждая новая роль Понизовой воспринималась зрителями как начало ее нового карьерного витка, что вселяло надежду на ее будущие громкие яркие роли. И только Ольга знала — это не для нее.
Понизова любила проводить время в одиночестве, но не отрицала, что, возможно, впереди ее еще ждет новое замужество. При этом цели найти нового спутника жизни она себе не ставила. Единственную компанию ей на тот момент составлял сын Никита. И ей было этого вполне достаточно.
«Может быть, раз в полгода или даже в год, возвращаясь поздно вечером со спектакля, я задумываюсь о том, что никто не волнуется, как я доберусь до дома. Однако все остальное время наслаждаюсь своим одиночеством», — признавалась Ольга.
Возвращение в профессию было продиктовано не внезапно возродившимся желанием погрузиться в киноиндустрию. Понизова рассказывала, как во время прочтения одного краеведческого справочника ее впечатлила история Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов». Через небольшой промежуток времени на тот момент ей поступило предложение сыграть в Театре Луны Сергея Проханова в пьесе, поставленной именно по этому произведению. Очарованная совпадением Ольга поняла — это знак свыше.
Тогда же Понизовой предлагали роли в сериалах, пусть и не самого качественного содержания. Она и сама не без иронии говорила, что считает себя «актрисой мыльных опер». Тем не менее, талант Ольги было невозможно проигнорировать даже в таких кинокартинах.
Последние работы на экранах с участием Ольги Позовой вышли в 2007 году. Она снялась в сериалах «Ты всегда будешь со мной» и «Дюжина правосудия». После них актриса больше на телеэкранах не появлялась.
Заговорили об Ольге Понизовой вновь потом только в 2015 году, но вовсе не из-за радостного события. В автокатастрофе погиб сын Никита. Единственный, кого Понизова считала своей семьей, кого любила больше жизни, пишет Starhit.ru.
Летом 2015 на Дмитровском шоссе Никита с другом Александром врезались в забор. Как показала экспертиза, в крови Никитиного приятеля, который и был за рулем, нашли алкоголь. Семья виновника попыталась замять конфликт, чтобы избежать тюремного заключения. Однако суд все-таки постановил три года колонии и штраф в размере 60 тысяч рублей.
Как передавали близкие семьи, на похоронах Никиты раздавленная горем мать просила присутствующих только об одном — не плакать. Понизова верила, что слезы сделают его душе только хуже. Она желала сыну лучшего даже после его гибели. Бывшая возлюбленная Никиты потом поделилась с журналистами, что на похоронах его отец, Андрей Челядинов, почти все время молчал. Горе внутри себя он переживал, ни с кем его не разделяя.
После этого Ольга Понизова больше не снималась в кино и сериалах. Оставила она также роли в театрах. Слухи о том, куда она пропала после исчезновения, до сих пор не находят подтверждений. Не знают о ее судьбе и коллеги по творческому цеху. Однажды привлечь внимание исчезнувшей из информационного поля актрисе попытался в 2021 году Марк Горонок. С ним Понизова снялась в фильме «Все будет хорошо!»
«Я знаю о ее трагедии, в автокатастрофе погиб ее единственный сын Никита. Оля, прими мои соболезнования, я тебе искренне сочувствую. Если ты сейчас это читаешь, то откликнись, пожалуйста. Давно пытаюсь тебя найти, но безрезультатно. Дай о себе знать, прошу!» — умолял коллега.
Однако Понизова так и не проявилась ни звонком, ни сообщением. Неизвестно, дошло ли до нее это сообщение вообще. Вполне возможно, что Марк Горонок не стал единственным, кто попытался связаться с Ольгой. Но ни на одну попытку она так и не ответила.
В Сети распространялись версии о том, куда могла пропасть актриса. Одни утверждали, что она так и не смогла найти утешение после трагедии и ушла в монастырь. Согласно другой версии, Понизова активно занимается благотворительностью. Также ходили слухи, что она больше не появляется в своей квартире в Москве. На связь не выходят и близкие актрисы.
На тематических форумах поклонники все еще продолжают вспоминать блестящие роли Ольги Понизовой и надеются на возвращение актрисы в мир кино. Сама она предпочитает оставаться в памяти зрителей лишь смутным воспоминанием из нулевых и не давать о себе повода вспоминать.
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