«Зеленые флаги»: с каким мужчиной можно построить здоровые отношения

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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На что стоит обратить особое внимание в процессе общения?

При выборе партнера следует опираться не только на чувства, но и другие признаки, которые раскрываются в процессе общения. Все кругом твердят о «красных флагах», которые нельзя игнорировать.

Однако не стоит забывать о наличии «зеленых флагов» и вовремя их замечать. Психолог Ольга Романова назвала несколько признаков идеального мужчины, сообщает «Вечерняя Москва».

Первый из них — эмоциональный интеллект. Наши чувства представляют собой физиологическую реакцию на воздействие внешних стимулов.

Они мотивируют нас к определенным действиям, способствуют общению и помогают сохранить память о важных событиях. Неумение контролировать свои эмоции может привести к необдуманным поступкам.

У несформированных мужчин наблюдается высокая импульсивность, они часто действуют спонтанно, не обдумывая последствий, и избегают неудобств любыми доступными им способами. В результате их партнеры могут ощущать эмоциональное истощение и разочарование.

Одним из признаков эмоциональной зрелости является умение распознавать и понимать свои чувства, а также способность определить и разрешить конфликт до его возникновения.

Второй признак, по мнению специалиста, это ответственность. Взрослый мужчина, который обладает эмоциональной зрелостью, контролирует свои чувства.

Он осознает, что он несет ответственность за свои поступки в любой ситуации. Не винит других за свои ошибки и готов признать свои промахи, если он причинил кому-то боль.

Незрелый мужчина будет избегать ответственности, стараясь передать принятие решений на вас. Это позволит ему чувствовать себя хорошо и в то же время указывать пальцем на вас, когда что-то идет не так.

Психолог отметила важность компромисса в отношениях. Умение работать над достижением цели, учитывая мнение и приоритеты других людей, является признаком зрелого мужчины.

Трудно находить общий язык с теми, кто не обладает этим качеством, так как они предпочитают затягивать конфликты из-за необходимости убедить всех идти по их пути. Они не готовы принять во внимание потребности других людей.

Доверие и гибкость также должны существовать в отношениях, по мнению эксперта. Явным признаком незрелости мужчины является его необходимость контроля.

Такому человеку сложно справиться с изменениями в планах, и он зачастую пытается контролировать все вокруг, особенно свою партнершу.

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