Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Люди, как отмечается, доверяют главе государства.
Положительно работу президента России Владимира Путина оценивают 83% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.
При этом 82% респондентов отметили, что скорее доверяют российскому лидеру. А 9% дали противоположный ответ.
Опрос проводился с 1 по 3 марта среди 1,5 тысячи человек старше 18 лет методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность, как отмечается, составляет 3,6%.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян уверены в том, что у Путина есть четкий план развития страны на несколько лет.
При этом 51% респондентов отметили, что им понравились все озвученные идеи и предложения главы государства. А 86% опрошенных выразили уверенность в том, что Путин сможет реализовать свои планы по развитию России.