Великий грех: какие блины категорически запрещено есть на Масленицу

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Каких видов мучных изделий стоит избегать как огня?

Блины являются главным блюдом на праздник Масленицы. У каждой хозяйки есть свой рецепт, где может использоваться совершенно разная начинка.

Однако не все знают, что есть продукты, которые категорически запрещено есть во время праздника. URA.RU пишет, что в православной традиции нельзя есть мясо и колбасные изделия, а, значит, в блины мясо также не добавляется.

Это связано с тем, что перед Пасхой — Великим постом — христиане начинают постепенно ограничивать свое питание, чтобы обновиться духовно. Запрет на мясо хоть и не прописан в Священном Писании, но есть несколько версий, откуда этот обычай появился.

Одна из них гласит, что традиция пошла от подражания Иисусу Христу, который перед Великим постом 40 дней постился в пустыне, отказываясь от любой пищи. Из этого следует, что нужно отказаться не только от мяса, но и от остальных продуктов.

Вторая версия связана с легендой об императоре Ираклии I, который дал зарок не есть мясо перед постом, если одолеет персидского царя. Император выполнил обещание после победы, а позже Церковь приняла это обещание за правило, которое нужно соблюдать неукоснительно.

Вопреки имеющимся предрассудкам, рыбу во время Масленицы употреблять в пищу можно, поэтому ее можно использовать в качестве начинки для блинов. Что касается растительной пищи, то на нее также нет запретов.

Разрешены к употреблению и яйца, и кисломолочные продукты, а также выпечка. Кроме того, есть множество вкусных и сытных начинок для блинов, поэтому не стоит расстраиваться раньше времени, если вы любите мясные блины.

Несколько вариантов начинки, которые отлично сочетаются с блинами:

• Варенье, джем или повидло;

• Сметана или взбитые сливки;

• Мед;

• Сгущенка;

• Свежие ягоды или фрукты;

• Сырный соус — смешайте тертый сыр с майонезом, сметаной и зеленью;

• Шоколадный и сливочный крем — вы можете нанести на блин крем, сложить его в рулет или добавить в начинку кусочки шоколада;

• Арахисовое масло;

• Жареная капуста;

• Рубленое вареное яйцо с зеленью.

При употреблении блинов важно помнить и о противопоказаниях, связанных со здоровьем. Так, с особой осторожностью стоит есть мучное людям, страдающим от лишнего веса.

Врачи предупреждают: вдвойне опасны блины пациентам с сахарным диабетом, панкреатитом, ожирением и метаболическим синдромом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать блины менее калорийными.