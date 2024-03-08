Хватит губить себя: самые распространенные ошибки в женском питании

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Так, слишком низкокалорийные диеты могут привести к дефициту важных аминокислот.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова уверена, что здоровье женского организма в большей степени зависит от правильного питания. В погоне за маленькой цифрой на весах дамы часто допускают несколько распространенных ошибок, которые наносят непоправимый вред организму.

По ее мнению, первая ошибка — избыточное потребление простых углеводов, особенно во время частых перекусов. У женщин сильнее развито чувство голода, поэтому им рекомендуется употреблять пищу чаще — от четырех до шести раз в день небольшими порциями, включая перекусы, пишут «Известия».

«Частые перекусы небольшими порциями не являются вредными, однако зачастую женщины увеличивают порции, а чаще всего, в силу своей любви к сладостям, полностью заменяют здоровый прием пищи на простые углеводы в разном виде», — говорит специалист.

Следующая ошибка связана с исключением жиров из ежедневного рациона в попытке уменьшить калорийный прием через обезжиренное питание. У женщин из-за физиологии организма содержание жира выше, чем у мужчин.

Необходимо помнить, что жир играет важную роль для организма. Отказ от сложных углеводов также является распространенным заблуждением.

Женщины, желающие контролировать свой вес, часто ошибочно исключают из своего рациона сложные углеводы, такие как крупы и цельнозерновой хлеб. Однако они играют важную роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови, создании чувства сытости и обеспечении организма энергией.

Диетолог также отметила, что слишком низкокалорийные диеты (800-1000 калорий) могут привести к дефициту важных аминокислот, минералов, витаминов и других питательных веществ. Последняя ошибка — увлечение газированными напитками.

Это можно назвать угрозой для организма любого человека. Их употребление серьезно нарушает кислотно-щелочное равновесие и создает дефицит ряда минералов, которые отвечают за состояние суставов, ногтей, центральной нервной системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть форму после длительных послаблений в питании.