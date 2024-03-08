Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Еще один житель получил ранения.

Два человека погибли и один получил ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на село Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал политик в Telegram-канале.

Бригада скорой помощи выехала на место, пострадавшего вскоре доставят в больницу. Повреждения, помимо этого, получили экскаватор и манипулятор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре украинских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью.