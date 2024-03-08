Бедный Петросян: Брухунова предстала перед фанатами полностью голой

Фото: Instagram* / bruhunova

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Супруга юмориста решила по-особенному поздравить женщин с праздником.

Жена Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова решила по-особенному поздравить дам с Международным женским днем. Звезда выложила откровенную фотографию, на которой она позирует в цветах мимозы.

Снимок опубликован в материале издания KP.RU. Брухунова уже выкладывала подобные кадры: в 2022 году она приняла участие в съемке, на которой присутствовало всего два реквизита: ветви мимозы и платок.

На фотографиях она позировала без одежды, прикрывая обнаженные части тела руками. Голову знаменитости покрывал платок из тюля.

После публикации фотографии в честь 8 Марта подписчики не смогли сдержать эмоций и осыпали звезду комплиментами.

«Танечка как сама весна!»,

«Как красиво сфотографироваться в облаке мимозы»,

«Какое великолепное фото!» — отметили они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.