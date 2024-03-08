Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Хваленая техника с Запада не помогает националистам.

Российские войска уничтожили большое количество иностранного вооружения в зоне специальной военной операции за последние две недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди уничтоженных западных образцов есть те, что считаются по-настоящему дефицитными. В том числе — хваленые танки Abrams, которые США отправили на Украину в количестве 31 штуки.

«Российские войска на авдеевском направлении сожгли уже три танка M1A1 Abrams, которые Киев берег и в бой не вводил. Кроме того, дроноводам удалось поразить шведскую САУ Archer, а ракетчикам — накрыть РСЗО HIMARS», — говорится в материале.

К слову, шведская САУ Archer считается самой редкой иностранной самоходной гаубицей, имеющейся на вооружении ВСУ. Их в распоряжении Украины имеется всего восемь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки.