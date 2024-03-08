Эксклюзивные кадры: как ведет себя панда Катюша в новом вольере

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Теперь посетители Московского зоопарка могут больше узнать о милом семействе.

Панда Катюша в Международный женский день наконец вышла в главный вольер в Московском зоопарке. О семействе удивительных животных рассказывает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Оказывается, что такие очаровательные черно-белые мишки едят около 40 килограммов бамбука ежедневно.

«Но он низкокалорийный. И, как рассказывают сотрудники зоопарка, панд здесь в основном видят в двух состояниях: они либо жуют, либо спят», — заметила Солдатова.

В свой первый «взрослый» день Катюша немного нервничала. Видимо, мама Диндин почувствовала опасение детеныша — заботливая родительница постаралась закрыть малышку собой от посторонних любопытных глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. Она теперь обитает в большом вольере, который находится на территории павильона «Фауна Китая».