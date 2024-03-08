Вяльбе раскритиковала лыжниц после инцидента на турнире в Сочи

Лыжницы получили серьезные травмы во время завала на турнире в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Petter Arvidson

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Что произошло на соревнованиях?

Российские лыжницы получили серьезные травмы во время завала, который произошел в масс-старте на Спартакиаде в Сочи. Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», — сказала Вяльбе.

Фото, видео: Telegram / Радиолыжи | Только лыжные гонки / radiolyzhi; 5-tv.ru

При этом она отметила, что ничего страшного, на ее взгляд, не произошло, и в спорте такое случается. Все дело в том, говорит Вяльбе, что эти спортсмены «даже не готовы к такой трассе», их уровень «очень низкий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вяльбе заявила о зависти зарубежных спортсменов к России.