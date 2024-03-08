Подойдет всем: раскрыт самый эффективный способ похудения
Эндокринолог Фетисова: при похудении важно следить за балансом микроэлементов
Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez
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Как сбросить вес без вреда для здоровья?
Нередко попытки сбросить лишний вес не проводят к успеху. Похудение может затягиваться на несколько месяцев, а иногда и на несколько лет.
Эндокринолог Надежда Фетисова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» о том, как эффективно бороться с набранными килограммами.
«Когда у тебя прибавилось два-три килограмма, тут уже пора задуматься. В такой ситуации легко вернуться к прежнему весу и лучше поддерживать свой вес в норме в течение всей жизни», — отметила врач.
Для начала нужно задуматься над дефицитом калорий. Необходимо уменьшить потребление сладких, жирных и молочных продуктов.
Обычно именно такие продукты становятся виновниками набора веса. Все дело в том, что глюкоза повышает инсулин, а он способствует отложению лишнего жира.
Часто люди, которые пытаются похудеть, сталкиваются с тем, что вес начинает уходить, а затем резко останавливается. Это происходит из-за естественного замедления обмена веществ.
У организма стресс: он боится, что питания может прекратиться вовсе, поэтому не расходует свои запасы зря. Чтобы такого не происходило, нужно следить за балансом всех необходимых микроэлементов.
Важно понимать, что диета — это не временная мера. Если человек хочет действительно похудеть, он должен пересмотреть весь свой образ жизни, необходимо подобрать более здоровый рацион и придерживаться его всегда.
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