Песков связал указ Путина о помиловании женщин с темой амнистии на заседании СПЧ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о помиловании 52 женщин связан с недавним обсуждением темы амнистии на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», — сказал чиновник.

Отмечается, что при принятии данного решения глава государства руководствовался принципами гуманности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также те, чьи родственники участвуют в СВО.