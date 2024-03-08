Помогут найти любовь и разбогатеть: проверенные временем гадания и ритуалы на 8 Марта

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Какие магические секреты применяли предки в этот день?

На Руси женщины также отмечали 8 Марта, но называли его «Кислые девки». Все потому, что девушки, которые не успели выйти замуж до Масленицы, «кисли», ведь придется теперь ждать лета, чтобы найти жениха.

Существовало поверье, что если дама не вышла замуж до этого дня, то она останется одинокой до конца весны или даже на весь год, так как после торжества начинается Великий пост — это период времени, когда играть свадьбы запрещалось. Однако до начала поста еще оставалось немного времени, поэтому многие девушки проводили ритуалы по привлечению будущего жениха.

Поэтому нынешний Международный женский день — это не просто праздник, символизирующий борьбу за права женщин или праздник красоты и женственности. Это также и очень сильный в энергетическом плане день, в который многие ваши желания могут исполняться.

В помощь этому наши предки столетиями записывали различные приметы и обряды, а лучшие из них дошли и до наших времен. Наши мамы и бабушки также искали закономерности и создавали новые ритуалы, которые со временем показывали свою эффективность.

Приговоры

«Закисшие» девки в это время проводили различные манипуляции для привлечения женихов. Они стерегли появление молодого месяца, а когда видели его, то вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя».

Гадание на пирогах

В этот день на Руси незамужние девушки до восхода солнца ставили квасную опару на пироги. Когда девушка угощает парня пирогом и ему он понравится, то в осенью будет свадьба.

Но для этого необходимо провести некоторые манипуляции с пирогом. Когда опара начинала начинала киснуть, они брали наперсток, черпали им трижды жидкое тесто и выпивали с приговором: «Как тесто ложится у сердца на месте, так и мысли о рабе Божией ложились бы у ретива сердца раба Божия».

После посиделок девушки выходили за ворота, затем набирали в подол своего сарафана снега, пололи его — перебирали и бросали на землю, — приговаривая: «Полю, полю просо на девичью косу. Где мой женишок, там, собачка, взвой, голосок отдай».

Гадание по букетам

Если в праздник женщина получила в подарок более двух цветочных букетов — это верный признак того, что в этом году она непременно встретит свою любовь. При этом неважно от кого будут эти букеты — от ваших коллег, подруг или других мужчин.

Кроме того, важное значение имеет цветовая гамма букета, который вам подарили. Так, красные тюльпаны означают страсть и буйство эмоций.

Розовые цветы символизируют нежность и чувственность. Желтые же цветы привлекают денежные энергии.

Ритуал на привлечение денег

Для ритуала нам необходимо будет взять миску, насыпать туда упаковку гречки или риса. Не имеет значение какую крупу вы выберете, просто смотрите, что вам ближе.

Для гадания важно выбрать период с полуночи до трех часов ночи с 7 на 8 марта. От вас понадобится также 12 восковых свечей, которые нужно установить полукругом в крупу с миской.

В центре этого горящего круга положите три или пять монеток. Но надо, чтобы они были без нулей на конце. После этого ритуала у вас начнутся заметные перемены в финансах.

Ритуал на привлечение любви

Сделать этот ритуал необходимо как только вы проснулись. Затем в течение первых 15 минут подойдите к зеркалу и умойтесь.

В это время смотрите в область третьего глаза в своем отражении и повторяйте следующую аффирмации: «Я самая красивая, привлекательная и притягательная».

Дело в том, что в первые минуты пробуждение наше сознание еще совершенно чистое, поэтому на него можно легко воздействовать. Мы будем легче слышать себя, меняться согласно нашим установкам, а потом вы и сами не заметите, как жизнь вокруг вас будет меняться в нужную вам сторону.

Данный энергетический посыл поможет раскрыть вашу определенную эмоциональную и чувственную сферу, а значит позволит вам лучше привлечь внимание и любовь противоположного пола.

Во что нарядиться

Не последнюю роль в этот день играет наряд. Эзотерики рекомендует надевать в этот праздник одежду молочных и красных оттенков. Они особенно притянут взгляд противоположного пола в этот день.

При этом черный и голубой цвет раскроет вашу эмоциональность и чувственность в этот день. Однако желтый цвет лучше избежать, так как он принесет разочарование.

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