Фото: JIJI PRESS / ТАСС

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Иллюстратор ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Умер автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма, ему было 68 лет. Как сообщает журнал Weekly Shonen Jump, причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

Торияма ушел из жизни 1 марта 2024 года. Иллюстратор является автором манги «Жемчуг дракона», которая считается самой известной и продаваемой в мире — на его родине было реализовано около 160 миллионов экземпляров, а по всему миру — более 260 миллионов.

Он родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Торияма начал публиковать свои работы в 1980-х.

По его манге снято множество аниме. Кроме того, иллюстратор участвовал в разработке ряда видеоигр и создании персонажей для серии Dragon Quest, а также Chrono Trigger.

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