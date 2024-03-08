Герой России Бураков поздравил сотрудниц уникального батальона Росгвардии

Фото, видео: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Они обеспечивают порядок и безопасность в стенах Эрмитажа, а также охраняют экспонаты от вандалов.

Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков поздравил сотрудниц уникального батальона Росгвардии, охраняющих Эрмитаж. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Подразделение Росгвардии, которое почти полностью состоит из представительниц прекрасного пола, наследует традиции первых женских батальонов, сформированных в Петрограде в 1917 году, в том числе для охраны Зимнего дворца», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Андрей Тарасов поздравили с Международным женским днем сотрудниц батальона вневедомственной охраны Росгвардии, несущих службу по охране Государственного Эрмитажа.

Командующий округом обошел все посты, вручил цветы женщинам-росгвардейцам и пожелал счастья, здоровья и успехов в службе. Сотрудницы батальона вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают порядок и безопасность в стенах Эрмитажа, а также охраняют экспонаты от вандалов.