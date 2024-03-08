Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка
Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Желание людей увидеть ее привело к небольшим очередям.
Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели панду Катюшу. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.
Она теперь обитает в большом вольере, который находится на территории павильона «Фауна Китая». Некоторые москвичи и гости города пришли в зоопарк еще до открытия, около входа образовалась небольшая очередь.
Ранее 5-tv.ru писал, что уже с 8 марта на Катюшу смогут посмотреть все желающие — для посетителей откроется павильон «Фауна Китая». До этого малышка находилась с мамой в небольшом неэкспозиционном помещении.
Путь в большой вольер был открыт, когда Катюша начала активничать. Новое помещение безопасно для жизни маленькой панды.
Там, как подчеркивается, имеется все для ее развития и развлечений. Например, конструкции для лазания и небольшой бассейн.