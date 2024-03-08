Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Артема

Фото: 5-tv.ru

Мальчик борется с нейробластомой — он перенес несколько операций и сейчас нуждается в протонной терапии.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День добрых дел! Накануне мы рассказали о шестилетнем Артеме, у которого диагностировали тяжелое заболевание.

Мальчик борется с нейробластомой. Он перенес несколько операций и сейчас нуждается в протонной терапии стоимостью более двух миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 347 тысяч 272 рубля.

Большое вам спасибо!