Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин
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Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Что известно о решении главы государства?
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО», — говорится в публикации.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с 8 Марта. Генерал армии подчеркнул, что именно дамы делают жизнь ярче и гармоничнее.
Шойгу также напомнил, что на сегодняшний день в Вооруженных силах России проходят службу и работают более 300 тысяч женщин. Все они профессионально выполняют поставленные перед ними задачи и самоотверженно трудятся на благо страны.