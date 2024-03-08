Четыре украинских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью

Фото: © РИА Новости

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О пострадавших в настоящее время не сообщалось.

Над территорией Волгоградской области дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО уничтожили украинский дрон над Воронежской областью.