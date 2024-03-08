«Удачи тебе, Давид»: как прошла первая встреча Бузовой и Манукяна после разрыва

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Больше двух лет знаменитая телеведущая то и дело напоминала публике, как ее обидел бывший. Настал момент для мести!

Сенсационная встреча бывших возлюбленных Ольги Бузовой и Давида Манукяна состоялась еще в прошлом году, но только на днях вся страна увидела, как это было. Свело знаменитостей реалити-шоу «Сокровища императора». Съемки проходили в Китае, блогер стал участником проекта, а его экс — ведущей. Ожидалось, что, как и все два с лишним года после расставания, встреча будет скандальной, и Бузова не даст жизни Манукяну.

Фанаты помнят, как звезда «Дома-2» обвиняла несостоявшегося жениха во всех смертных грехах. Впрочем, она до сих пор регулярно напоминает общественности обо всех нехороших поступках своих мужчин. И Давиду достается, и его предшественнику, футболисту Дмитрию Тарасову, бывшему мужу. При этом некоторые полагали, что съемки могли наоборот примирить Даву и Ольгу, ходили даже слухи о воссоединении.

После премьеры стало ясно — ни о каком продолжении романа речи не идет. Да и прошлые обиды и обвинения, стоит отметить, не подтверждены ничем кроме слез Бузовой. Очевидно лишь, что прощения ждать не стоит. Увидев Манукяна, Ольга тут же надела маску строгости, но не решилась давить на бывшего напрямую. Как обычно, использовала третьего. Им стал напарник Давида по шоу — его брат Арман Давтян.

«Вот мы и встретились с тобой на краю Земли, на моем шоу. Долго выбирал, с кем приехать? — обратилась Бузова сначала к Даве, — У меня к тебе вопрос, Арман. А ты не боишься, что Давид может в любой момент соскочить? А потом будешь китайскую лапшу с ушей снимать… Просто были случаи уже, поэтому спрашиваю».

Едкие замечания телеведущей привели в восторг других участников шоу, и зрителей на премьере, и даже самого Манукяна, судя по фрагменту. Арман, верный брат, не поддался на провокацию и в ответ лишь заявил о непогрешимости и надежности брата. Таких случаев, на которые намекала Ольга, Давтян, по собственным словам, не знает.

«Живешь по моим правилам — никогда ничего не бойся, жизнь одна, да? Удачи тебе, Давид. Ну, вам с братом», — закрыла разговор Бузова.

Соведущий звезды Михаил Галустян попытался немного снять напряжение и напомнил коллеге, что нужно быть беспристрастной. Даже если в одной из команд ее бывший. С этим артистка, разумеется, согласилась. Смогла ли она на протяжении всего шоу держать себя в руках, пока неизвестно, в каждом выпуске фанаты наверняка будут искать эту перчинку. Что касается Манукяна, атаку он выдержал. Более того, только положительно и по-доброму отозвался о Бузовой.

«Это наша встреча — первая за долгое время. В жизни все встречи неслучайны. Мне кажется, это судьба. Это была такая большая любовь, очень яркая. Бывает такое, когда ты влюбляешься в человека, и у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на человека, вижу улыбку, и мне тепло внутри. Ну, у меня что-то екает внутри», — сказал он в интервью по итогам первого дня на проекте.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Ольга Бузова, Наталья Рудова и другие российские знаменитости рискуют остаться старыми девами. За плечами успешных красавиц только неудачные браки и романы.