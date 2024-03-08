Захарова ответила премьеру Греции, назвавшему Россию «врагом» Европы

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

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Как отметила представитель МИД РФ, только для нацистской Европы Москва «всегда будет врагом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на провокацию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который назвал Москву главным врагом Европы. Резкое заявление политик сделал на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, его выступление транслировалось силами Греческой корпорацией телерадиовещания (ERT). Он также подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

По мнению Захаровой, Мицотакис подобными высказываниями спорит с историей собственного государства. Дипломат указала на его ошибку в своем Telegram-канале и призвала переосмыслить некоторые факты из прошлого. И добавила, что Россия не запугивала и не собирается запугивать Грецию и какую-либо другую европейскую страну.

«Я в своей советской/российской школе на обычном для каждого нашего школьника уроке музыке проходила произведения Микиса Теодоракиса. Знала и его музыку, и его судьбу. Он тоже был врагом Европы, нацистской Европы. Не предавайте, Кириакос, память греческого сопротивления!» — написала она.

Мария Захарова отметила также, что несмотря на свою позицию Москва не намерена игнорировать проявления нацистской идеологии. Европа, заявила пресс-секретарь МИД, бывала разной. Третий рейх (Неофициальное название Германского государства в 1933–1945 годах. — Прим. ред.) тоже в свое время был Европой. По словам дипломата, для такой, нацистской Европы Россия «всегда будет врагом».

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения региона, в течение восьми лет живущего под обстрелами со стороны Киева. Западные страны поддерживают Незалежную — накачивают оружием и тренируют военных, а также вводят один за другим пакеты антироссийских санкций. Одной из причин начала спецоперации Путин также объявлял расширение НАТО и приближение к границам РФ и соответствующие риски в области безопасности.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как европейские граждане, не политики, относятся к конфликту и поддерживают ли они Украину.