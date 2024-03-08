«Я научилась этому»: Катя Лель рассказала, в чем заключается женская сила
Катя Лель рассказала, что женская сила заключается в любви к себе
Фото, видео: Вадим Тараканов / ТАСС; 5-tv.ru
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Исполнительница назвала качества, которыми должна обладать каждая девушка.
Певица Катя Лель рассказала корреспонденту 5-tv.ru, в чем заключается женская сила. Исполнительница хита «Мой мармеладный» назвала принятие, благодарность и любовь отличительной чертой девушек.
«Главная женская сила в принятии, в благодарности, в любви к себе и к этому миру», — рассказала певица на открытии новой экспозиции картин от центра современного искусства «Сияние» Андрея Малахова.
Певица подчеркнула, что у нее получается делать все то, что она перечислила.
«Получается! Я научилась этому», — заявила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница Катя Лель не стала дороже после второй волны популярности. Оказалось, что неожиданное возрождение популярности певицы в конце прошлого года после завирусившегося тренда под песню «Мой мармеладный» не добавило стоимости ее выступлениям.
Согласно информации крупного агентства по проведению мероприятий с участием знаменитостей, ценник на программу певицы не превысил 2,5 миллиона рублей.