«Стало последней каплей»: в Финляндии забили тревогу из-за закрытия границы с РФ

Муниципалитет Виролахти в Финляндии может исчезнуть из-за закрытия границ с РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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Муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за внешней политики властей страны.

Финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границ с Россией. Еще чуть-чуть и он может совсем исчезнуть. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти», — написали в материале.

Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Также член совета от партии «Истинные финны» Яни Яаккола вспомнил, что подобная история в стране уже происходила. Раньше муниципалитет Вехкалахти также объединился с Хаминой. После этого он исчез. Такое же может произойти с Виролахти. Решение о слияние муниципалитетов примут в начале мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия хочет навсегда закрыть некоторые КПП на границе с Россией.