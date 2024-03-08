Кулеба призвал страны Запада направить инструкторов на Украину для обучения ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Министр иностранных дел страны также намекнул, что иностранную технику лучше бы ремонтировать на местных базах, а не за рубежом.

Западные государства должны направить на Украину своих военных инструкторов для более эффективного обучения боевиков Вооруженных сил страны (ВСУ). Кроме того, им рекомендовано нарастить производство и закупку вооружения, а также обеспечить более рациональные условия для ремонта пострадавшей техники и вооружений. Все эти требования выдвинул глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Киева. Его слова опубликованы на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, — вы можете производить и закупать больше этого вооружения… Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать на Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения», — сказал Кулеба.

По словам министра иностранных дел, поврежденную боевую технику было бы проще и быстрее ремонтировать на украинских базах, а не возить за границу. Он считает, что при такой необходимости должны создаваться соответствующие возможности. Кулеба уверен, что его коллегам из стран-партнеров киевского режима необходимо «испытывать чувство срочности» и не искать отговорки. Надо «делать невозможное возможным» в вопросах поддержке Украины.

Накануне французская пресса сообщала, что на встрече с представителями оппозиции президент Эммануэль Макрон заявил о «безлимитной» поддержке Киева со стороны Парижа. Он подчеркнул, что в этом вопросе для страны нет «никаких красных линий». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это, отметил, что Макрон пренебрегает интересами своих граждан, продолжая повышать степень вовлеченности республики в конфликт на Украине.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел после переговоров с французским коллегой воодушевился идеей поиска новых вариантов помощи Киеву, не исключая и небоевое присутствие военного контингента стран Европы. Глава государства предвосхитил требования Кулебы, сказав, что Европе надо отвести более значимую роль в сдерживании России. В том числе, обучать военнослужащих ВСУ непосредственно на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru в Восточной Европе открыто заговорили о возможном нападении на Россию.