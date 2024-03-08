«Много экспериментировала»: Карина Нигай рассказала о любимом сочетании цветов в интерьере

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Фэшн-блогер известна своими яркими образами. Но как дела обстоят дома?

Эксперт в мире моды — стилист и блогер Карина Нигай рассказала, что очень любит ахроматические цвета в интерьере. После всех экспериментов она остановилась на неброской палитре — черный, белый, серый.

«Квартира черно-белая. Это единственный интерьер, в котором я могу жить. Я очень много экспериментировала с цветами в пространстве, где живу. И я поняла, что жить могу только в ахроматических цветах», — призналась блогер в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Недавно девушка посетила мероприятие, которое прошло в галерее стиля «Адель». Там была представлена новая экспозиция картин от центра современного искусства «Сияние» Андрея Малахова.

На мероприятии Нигай призналась, что любит современное искусство, но совсем не разбирается в нем. Если бы у нее была возможность написать собственную картину, то она была бы в черно-белых тонах, в цвет ее квартиры.

Нигай отметила, что ей очень нравятся работы русской художницы Маши Янковской.

«Мне очень нравится наша русская художница Янковская, ее эстетика тела — то, что она изображает на картинах», — отмечает стилист.

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