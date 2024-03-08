«Вам шлем воздушных поцелуев»: бойцы из зоны СВО поздравили женщин с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; Пресс-служба Росгвардии; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Находящиеся на передовой военнослужащие пожелали россиянкам счастья и выразили благодарность за поддержку, которую ощущают даже за тысячи километров от дома.

Военнослужащие, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО), не забывают про Международный женский день даже вдали от дома. Бойцы записали видеопоздравления с 8 Марта прямо с передовой.

Росгвардейцы, несущие службу на контрольно-пропускных пунктах в районах проведения СВО, провели поздравительную акцию — подарили цветы девушкам-водителям и оставили им свои самые искренние пожелания.

«(Женщины. — Прим. ред.) улыбались и радовались. Безусловно, сюрприз удался, а наши любимые женщины получили положительные эмоции», — рассказал боец с позывным «Подснежник».

Также прямо с передовой с видеопоздравлением выступили бойцы группировки войск «Восток». Они передали женщинам самые теплые поздравления. Военнослужащие поблагодарили их за поддержку и пожелали крепкого здоровья. И пообещали скоро вернуться с победой домой.

«Поздравляем с праздником! Победа будет за нами!» — сказал один из бойцов.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Еще одни бойцы прочли поздравительное стихотворение на камеру. Произведение в исполнение военных трогает до глубины души. Соответствующий ролик появился в распоряжении 5-tv.ru.

«Сегодня мы стрелять не станем, боям объявим выходной. А уделим свое внимание всем тем, кто так нас ждет домой. В весенний день, 8 марта, любого возраста боец заряжен пламенем азарта на арт-обстрел родных сердец. Мы виртуально вас обнимем, на сердце руку положа. Скучаем, любим, не сдаемся. Мы здесь закончим и вернемся — вот там уж и поднимем тост. Желаем всем вам улыбаться, сиять, как солнышко весной. И нас с победой дождаться, обнять и прошептать: „Живой“. Ну а пока мы здесь воюем во имя мира и добра, вам шлем воздушных поцелуев и троекратное ура», — сказали бойцы.

Другие военнослужащие поздравили девушек с праздником и пожелали им счастья, здоровья и любви. Бойцы поблагодарили за поддержку и заверили, что ощущают ее даже за сотник километров от дома.

«Низкий вам поклон, дорогие наши, за веру в нас и в наше дело. Вы наш надежный и верный тыл», — сказал один из бойцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил женщин с 8 Марта.