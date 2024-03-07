Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Неужели Зеленский таким образом решил избавиться от своего главного конкурента?

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назначен на должность посла страны в Великобритании. Об этом сообщается на сайте украинского МИДа.

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«В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в тексте.

От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать украинской армией стал Александр Сырский.

О том, что Залужный может быть назначен послом, говорил прежде военный эксперт Константин Сивков. Аналитик уверен, что Зеленский таким образом просто избавился от своего главного конкурента, отправив его в другую страну на «политическую пенсию».

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Киева Виталий Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского.