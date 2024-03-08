Все дело в газах? Почему после игристого вина болит голова

Фото: www.globallookpress.com / Joerg P. Bongartz

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Нарколог рассказал, как после нескольких бокалов спиртного не просыпаться с «тяжелой головой».

При употреблении игристого вина или шампанского повышается тонус сосудов, поэтому может возникнуть головная боль. Кроме того, из-за употребления алкоголя может повыситься внутричерепное давление, поясняет Газета.ру. Как этого избежать — рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

«Газы, содержащиеся в шампанском, а также большое количество сахара приводят к более быстрому всасыванию алкоголя в кровь, а значит и опьянению», — объяснил Поликарпов.

Он предупредил, что с игристым вином стоит чередовать воду, чтобы интоксикация на организм была меньше. От головной боли по утрам, по словам врача, поможет обезболивающее и большое количество воды. При этом он добавил, что при обморочном состоянии необходимо вызвать скорую.

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