«Пример стойкости и уверенности»: Путин поздравил женщин с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Глава государства отметил способность россиянок преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. В своем обращении российский лидер отметил, что представительницы прекрасного пола способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью.

Глава государства отметил, что 2024 год в России — это Год семьи. Путин подчеркнул, что семья символизирует продолжение жизни, рода и историю, без преувеличения, всей страны. И в основе традиций, господствующих в РФ, лежит укрепление связей и преемственности поколений, а также бережное и уважительное отношение к женщине и материнству.

«Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне», — подчеркнул Путин.

Президент пожелал женщинам взаимопонимания с теми, кто дорог, успехов во всем, что важно, и больше счастливых мгновений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия.