«Я со своей страной»: балерина Илзе Лиепа ответила на лишение ее гражданства Литвы

Балерина Илзе Лиепа о лишении ее гражданства Литвы: я остаюсь с Россией

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Артистка заявила, что останется в России.

Народная артистка РФ Илзе Лиепа, заявила, что она уже приняла решение остаться в России. Так балерина отреагировала на лишение ее гражданства Литвы.

«Я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом», — заявила Илзе Лиепа в беседе с РИА новости.

Балерина получила литовское гражданство в 2000 году. В ноябре 2023 года глава МВД страны Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить артистку гражданства Литвы. «Аргументом» стало то, что балерина якобы угрожала интересам государства.

«Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор», — отреагировала Лиепа.

Артистка также отметила, что произошедшее в преддверии выборов президента РФ не является простым совпадением. Она акцентировала внимание на том, что это лишь подтвердило то, что она остается с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы.