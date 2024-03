Достойны восхищения: ТОП-10 фильмов о сильных женщинах

Фото: Кадр из к/ф «Коко до Шанель», реж. Анн Фонтен, 2009 г.

Многие из этих картин основаны на реальных событиях, каждая из них рассказывает удивительную историю.

Сейчас трудно представить, как жили женщины около 150 лет назад. Возможность учиться, работать, получать достойное вознаграждение, свободно управлять собственной жизнью и финансами — все это дамам пришлось буквально отвоевывать у общества.

Несмотря на большой прогресс, сегодня женщинам все еще приходится доказывать свою профессиональную пригодность и получать одобрение людей, чтобы добиться успеха в различных областях. В честь Международного женского дня 5-tv.ru составил подборку картин, которые станут вдохновением для любой представительницы прекрасного пола.

«Фрида» (2002)

Фото: Кадр из к/ф «Фрида», реж. Джули Тэймор, 2002 г.

В 1922 году в Мексике 18-летняя Фрида Кало попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы. После нескольких операций ей пришлось провести много времени в постели, и единственным занятием, которое могло отвлечь ее от боли, было рисование.

Так началась художественная карьера Фриды, и спустя некоторое время она стала признанным художником со своим уникальным стилем. Девушка решила показать свои картины знаменитому мексиканскому художнику Диего Ривере, чтобы получить его мнение о своем таланте.

Судьба распорядилась так, что впоследствии они поженились. Через много лет после этого Фрида Кало сказала: «В моей жизни было две аварии: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего».

Авария привела ее к искусству, а брак с Диего Ривере вдохновил ее на создание множества картин о любви, печали и разочаровании. Их жизнь стала основой для знаменитого фильма, созданного режиссером Джули Тэймором, где главную роль сыграла Сальма Хайек. Роль Фриды Кало стала одной из самых ярких в карьере актрисы, показав ее смелость, харизму и страстное стремление к искусству.

«Скрытые фигуры» (2016)

Фото: Кадр из к/ф «Скрытые фигуры», реж. Тед Мелфи, 2016 г.

В 1961 году три Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон работали в качестве расчетчиц в исследовательском центре Лэнгли. После запуска СССР своей первой космической ракеты с Юрием Гагариным на борту, США торопились запустить свой первый полет с пилотом.

Космической рабочей группе нужна была помощь толковых ученых, и в их числе оказались три женщины. Они в итоге столкнулись с двойными предрассудками.

Во время съемок актрисе Тараджи П. Хенсон повезло больше всего, так как она встретилась с самой Кэтрин Джонсон. На тот момент ученой было уже за 90 лет, и ее удивило, что ее жизнь стала предметом кинофильма.

Кэтрин посмотрела фильм и была довольна тем, что увидела. В 2019 году ей была вручена Золотая медаль Конгресса США. К 2016 году большинство ее коллег уже ушли из жизни. Кэтрин Джонсон дожила до 101 года и, по словам близких, была умной даже в преклонном возрасте.

«Быть Астрид Линдгрен» (2018)

Фото: Кадр из к/ф «Быть Астрид Линдгрен», реж. Пернилла Фишер Кристенсен, 2018 г.

В 1923 году в небольшом шведском городке Виммербю юная Астрид, фантазерка и мечтательница, устраивается на работу секретарем в местную газету, где делает свои первые шаги на поприще репортеров. Между ней и редактором Блумбергом возникает симпатия, которая со временем перерастает в любовные отношения.

В 18 лет Астрид оказывается беременной, и чтобы избежать позора своим религиозным родителям, уезжает в Данию. Только здесь ей удается сохранить тайну отца своего ребенка. Оставив младенца на воспитание в другой семье из-за отсутствия средств, она отправляется в Стокгольм, чтобы работать секретарем, и мечтает о том, что когда-нибудь сможет вернуться за Ларсом.

«Эрин Брокович» (2000)

Фото: Кадр из к/ф «Эрин Брокович», реж. Стивен Содерберг, 2000 г.

Мать-одиночка с тремя детьми по имени Эрин после расставания с мужем находится в поиске работы. Ее тяжелое положение осложняется автомобильной аварией, в которую она попадает не по своей вине.

Обратившись к адвокату, Эрин надеется на выигрыш дела, но излишняя эмоциональность клиентки мешает этому. Чтобы свести концы с концами, Эрин просит у адвоката работу. Начав работать в юридической фирме, Эрин сталкивается с делом о проблемах с недвижимостью, которым никто не занимается, и начинает его расследование.

По ходу поисков ответов на несоответствия в документах, она обнаруживает поселение Хинкли, страдающее от загрязнения грунтовых вод шестивалентным хромом, используемым на производстве компанией Pacific Gas and Electric.

Эрин Брокович-Эллис заявляла, что события, описанные в фильме, соответствуют реальности на 98-99%. Для достоверного воплощения роли актриса Джулия Робертс училась писать правой рукой, как сама Эрин. Брокович-Эллис даже снялась в фильме в роли официантки в ресторане.

«Опасный элемент» (2019)

Фото: Кадр из к/ф «Опасный элемент», реж. Маржан Сатрапи, 2019 г.

История разворачивается в 1893 году в Париже. Мария Склодовская была уволена из Парижского университета после скандала, и теперь она ищет лабораторию для продолжения своих исследований.

Пьер Кюри, известный ученый и ее недавний знакомый, предлагает ей место в своем помещении. Несмотря на опасения, что он может украсть ее открытия, Мария соглашается.

Вместе они работают над ее идеей о новом химическом элементе, и в результате открывают радий и полоний. Совместная работа приводит их к браку, детям и признанию мирового ученого сообщества. Однако однажды Пьер погибает, и жизнь Марии Кюри принимает новый поворот.

Розамунд Пайк, играющая роль Марии, тщательно изучила работы ученой, чтобы правдиво передать ее образ — решительной и самоотверженной женщины, которая целиком посвятила себя науке, и в то же время сохранила человеческую составляющую в своем характере.

Северная страна (2005)

Фото: Кадр из к/ф «Северная страна», реж. Ники Каро, 2005 г.

Действия фильма происходят в 1989 году, Миннесота. Главная героиня Джози Эймс (Шарлиз Терон) ушла от жестокого мужа, который ее избивал, и вернулась в родной город с двумя детьми. Родители не были рады ее возвращению и намекнули, что она сама виновата в проблемах со своим мужем. Несмотря на это, Джози решила заработать деньги для собственного дома, работая на руднике, где платят хорошо.

Мужчины на руднике не одобряли присутствие женщин, но особенно неприязненно относились к Джози, особенно ее школьный друг Бобби Шарп, который организовывал травлю в отношении нее.

Фильм снят по книге «Class Action: The Story of Lois Jenson and the Landmark Case That Changed Sexual Harassment Law» в 2002 году. Прототипом главной героини была Лоис Дженсон, которая подала иск о сексуальных домогательствах лишь через 13 лет работы на шахте, а дело рассматривалось целых 14 лет, завершившись только в 1998 году.

«Большие глаза» (2014)

Фото: Кадр из к/ф «Большие глаза», реж. Тим Бертон, 2014 г.

США, 1958 год. Разведанная мать-одиночка и художница Маргарет Ульбрих познакомилась с художником Уолтером Кином. Они поженились, и Уолтер начал продавать картины Маргарет.

Однако ее женское искусство было не востребовано галереями. Уолтер решил выставлять работы жены под своим именем, и они стали популярнее его собственных творений.

Художника это не задевало, но он потребовал от Маргарет рисовать их в тайне, даже от своей дочери. С каждым днем ему нужно было все больше работ от жены, так как популярность ее персонажей лишь росла.

«По половому признаку» (2018)

Фильм: Кадр из к/ф «По половому признаку», реж. Мими Ледер, 2018 г.

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США.

«Коко До Шанель» (2009)

Фильм: Кадр из к/ф «Коко до Шанель», реж. Анн Фонтен, 2009 г.

Фильм Анн Фонтен рассказывает о начальном этапе творчества знаменитой французской кутюрье, от работы в ресторане до первого модного показа. Данный период в жизни Коко Шанель был сложным: она была содержанкой, открыв свои первые модные салоны на деньги любовников.

Но не каждая женщина в такой ситуации смогла бы преуспеть. Коко Шанель смогла создать стиль, который даже изменил эпоху, освободив женщин от корсетов и предложив им элегантные и удобные платья и брюки.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017)

Фильм: Кадр из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», реж. Мартин Макдона, 2017 г.

Бороться с системой сложно — еще сложнее делать это в одиночку. Милдред Хейз, героиня драмы Мартина Макдонаха, потеряла дочь.

Девушку изнасиловали и убили, но у полиции нет зацепок, дело зашло в тупик. Хейз арендует три рекламных щита на въезде в город, чтобы напоминать шерифу о забытом расследовании, а поступок отчаявшейся матери будоражит соседей.

