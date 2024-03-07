Нонна Гришаева рассказала о своем самочувствии после слухов о вызове скорой

Нонна Гришаева заявила, что информация о ее проблемах со здоровьем — ложь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Что случилось со знаменитой артисткой?

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева опровергла слухи об ухудшении своего здоровья, которые распространились Сети 7 марта. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru актриса отметила, что информация о том, что ей понадобилась экстренная помощь медиков, является ложной.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что у Гришаевой начались судороги и ей пришлось вызывать скорую помощь. Якобы врачи предлагали артистке госпитализацию, но та отказалась.

По заверениям Гришаевой, ничего общего с действительностью распространяющиеся слухи не имеют.

«Со мной все в порядке. Уберите эту ложную информацию из Интернета», — сказала актриса.

А муж Нонны Гришаевой и вовсе называет слухи о проблемах звездной супруги со здоровьем не более, чем бредом.

«Это какой-то бред! Нонна здорова, с ней все в порядке!» — заявил Александра Нестеров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Кадр из сериала «100янов», 2019 г.; 5-tvРанее 5-tv.ru рассказывал о том, как Нонна Гришаева разом превратилась в бабушку четверых внучек.