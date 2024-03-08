Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 11 по 17 марта 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Нас ожидает продуктивная неделя. Если вы планируете что-то важное, то обязательно обратите внимание на вторник и среду. Постарайтесь перенести медицинские процедуры с пятницы и субботы на другие дни из-за звезды болезней.

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Понедельник, 11 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянной Собаки. Не подходит для начала проектов, которые для вас важны. Серьезных начинаний этот день поддержать не сможет, поэтому лучше всего будет заниматься рутиной или отдыхать, если есть возможность.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу.

Вторник, 12 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянной Свиньи. Подойдет для свадьбы, запуска новых проектов, путешествий, переездов, начала строительства нового дома. Если воспользоваться энергиями этого дня, то через два-четыре месяца можно получить дополнительные бонусы.

Совет: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Среда, 13 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненной Крысы. Рутинные дела будут получаться очень легко в этот день. А вот что-то важное или запуск чего-то долгосрочного лучше не планировать, поскольку здесь оказываются негативные энергии, которые могут подпортить жизнь, если их избыточно использовать.

Совет: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Четверг, 14 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненного Быка. Годится только для спокойных дел и отдыха, поскольку разрушительная энергия господствует в этом дне. Есть риск потерять деньги или работу. Однако для сдачи экзаменов этот день хорош.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Пятница, 15 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляного Тигра. Пятница не сможет дать поддержку свадьбе, строительству дома, если закладывать фундамент в этот день, или проекту, если наметить запуск на сегодня. В крупных делах сложно ожидать победы. К тому же, здесь оказывается так называемая звезда болезней, которая мешает получить хорошую медицинскую помощь и увеличивает риск врачебной ошибки.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Суббота, 16 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляного Кролика. Нейтральный день, наполненный негативными энергиями. Они могут спустить всех собак на тех, кто проявит излишнюю активность в надежде получить поддержку в этот день. Лучше всего отдыхать, заниматься домашними делами, встречаться с друзьями, но не планировать бизнес-запусков или больших торжеств.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Воскресенье, 17 марта 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Стального Дракона. Идеальный день для расхламления и генеральной уборки! Остальные дела поддержки не получат. Такой день хорошо подходит для успешного завершения старых процессов.

Совет: будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

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