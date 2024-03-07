Служат достойно: Путин рассказал о самоотверженности женщин в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Глава государства пообщался с выпускницами Высшего военного авиационного училища.

С девушками, которые первыми в России сели за штурвал боевых самолетов, Владимир Путин сегодня встретился в Краснодаре. Президент посетил Высшее военное авиационное училище и пообщался с его выпускницами.

Даже в преддверии праздника первым делом речь шла о самолетах. Главу государства, например, спросили о впечатлениях от Ту-160М, за штурвал которого он сел в Казани.

О смелости женщин, особенно тех, которые сейчас наравне с мужчинами выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, говорил президент, поздравляя девушек с наступающим праздником. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее, 5-tv.ru, Путин присвоил модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.