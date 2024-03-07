Российские гимнасты не заявились на отборочный этап Олимпийских игр в Баку

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Спортсменов допустили до участия в соревнованиях, но только в нейтральном статусе.

Российские гимнасты не будут принимать участие в отборочном этапе Олимпийских игр, который стартовал в Азербайджане 7 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта Международной федерации гимнастики.

Летом прошло года комитет Международной спортивной гимнастики принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии, которые могут принимать участие в соревнованиях, но в нейтральном статусе, то есть без своего флага и гимна. В декабре 2023-го такое же решение принял Международный олимпийский комитет.

Однако отобраться на Олимпиаду в Париже россияне могли в случае успешного выступления на трех отборочных этапах: в Каире и Германии, которые прошли в феврале, и теперь в Баку. Во всех турнирах гимнасты России не выступали.

Из Белоруссии в этапе Кубка мира принимают участие два спортсмена — Егор Шарамков и Алена Цитавец, которые в случае победы поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру.