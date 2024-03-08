«Уникальная разработка»: что известно о летательном аппарате «Партизан»

Фото, видео: Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Подобных моделей на Западе, как отмечается, просто нет.

Новый самолет сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» получит отечественный двигатель. Он сможет использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме.

Борт очень перспективен как транспортно-пассажирский самолет, который заменит пассажирские Ан-2, значительно превосходя их по характеристикам. О том, чем «Партизан» отличается от конкурентов и в чем его уникальность, 5-tv.ru рассказали эксперты.

Судно создавалось Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина. В феврале прошли первые испытания в пилотируемом режиме.

Военный политолог Андрей Кошкин отметил, что самолет может использоваться как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки грузов. «Партизан» действительно уникален, именно поэтому он разрабатывался относительно долго — с 2019 года.

Кроме того, у летательного аппарата девять двигателей, расположенных в том числе и на нижнем крыле. Строение летательного аппарата позволяет и взлет, и посадку уложить в площадку габаритами 50 на 50 метров: этого достаточно для воздушного судна, которое поднимает тысячу килограммов веса и переносит это на тысячу километров.

«Это прекрасный самолет, который обеспечивает весьма специфическим грузом в специфических условиях с труднодоступной ландшафтом. Это в значительной степени определяет его уникальность», — объяснил Кошкин.

Как объяснил 5-tv.ru генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой, любой самолет обладает двумя главными характеристиками: качеством фюзеляжа и силовой установки. «Партизан» непосредственно изготовлен на базе уже упомянутого Ан-2, однако смоделирован так, что мощность его двигателя позволяет стремительно разогнать самолет и также быстро посадить его на короткой дистанции.

«Планер самолета, его управление — позволяют его использовать в беспилотном режиме. Поэтому это уникальный самолет, уникальная разработка наших конструкторов, которая сейчас тестируется. Я надеюсь, что в ближайшее время он найдет себе достойное применение как в гражданской авиации, так и в военных целях», — поделился Липовой.

Фото, видео: Личный архив Сергея Липового; 5-tv.ru

Он добавил, что на Западе похожих моделей планеров нет. Главная особенность летательного аппарата заключается в том, что у «Партизана» две плоскости — они обладают повышенной подъемностью и устойчивостью.

Эти черты в сочетании с новой мощной силовой установкой дают самолету новые качества. Они позволяют ему выполнить все задачи и цели, которых раньше, к примеру, Ан-2 достичь не мог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год.