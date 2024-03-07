Уильям высказался после молчания о здоровье Кейт Миддлтон

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Он передал сообщение через официального представителя.

Британцы пытаются понять, почему королевская семья скрывает информацию о состоянии здоровья Кейт Миддлтон после перенесенной операции на брюшной полости, о которой стало известно в середине января. После множества теорий, которые активно обсуждают пользователи в сети, принц Уильям не выдержал и прервал молчание.

Первый в очереди наследник на британский трон через своего официального представителя заявил прессе, что в данный момент он хочет сконцентрироваться на работе, а не на социальных сетях, сообщает 7Дней.ru. При это отмечается, что до сего момента Уильям игнорировал все вопросы о состоянии супруги.

Британцы обеспокоены состоянием не только Кейт Миддлтон, но и действующего короля Карла. Он также предпочел не сообщать о том, как проходит его лечения после того, как у него была обнаружена онкология.

Эксперты считают, что подобное замалчивание подробностей о жизни членов королевской семьи только наносят урон их репутации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после операции.