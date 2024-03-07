Власти Молдавии хотят арестовать главу Гагаузии после возвращения из России

Шор: в Молдавии хотят арестовать главу Гагаузии после возвращения из России

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Глава автономии находится в деловым визитом в РФ с 1 марта.

Власти Молдавии собираются арестовать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом. Об этом сообщает лидер оппозиционной партии Илан Шор.

«Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту», — сказал Шор в эфире одного из российских федеральных каналов.

Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, Гацул намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым 1 марта. В России состоялись встречи политика с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти РФ Также Гацул стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала глава Гагаузии в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гуцул отметила, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с российскими регионами, с некоторыми из них уже действуют соглашения о партнерстве.

Стоит отметить, что Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдави. До декабря 1995 года регион существовал как непризнанное государство. Власти Гагаузии, вопреки европейской позиции руководства республики, выступают за дружбу с Россией.

Так, в мае 2023 года Евгения Гуцул, будучи только кандидатом на пост нового руководителя автономии, заявила, что сделает все, чтобы вернуть добрые отношения с Россией.

«Мы — за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно. И то, что сейчас делают действующие власти, всячески испортило отношения с Россией, это сказывается и на Гагаузии. Но когда другие говорят, что мы восстановим дружеские отношения с Россией, пока они говорят о будущем, мы уже это делаем», — сказала тогда Гуцул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую помощь ждут от России в Приднестровье. Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сказал, что на фоне все новых попыток Молдавии «задушить» республику властям было необходимо заявить о своей позиции и готовности сопротивляться давлению.