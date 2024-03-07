«Никаких лимитов»: Макрон сделал новое заявление о помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Президент Франции вновь высказался о необходимости поддержки киевского режима. Однако в каком ключе?

Эммануэль Макрон считает, что в вопросе поддержки Украины не должно быть «лимитов» и «красных линий». Об этом президент Франции заявил на встрече с главами оппозиции, которая прошла 7 марта 2024 года.

Во время беседы с политиками французский лидер подчеркнул, как важно оказывать помощь киевскому режиму, и что граней в этом смысле быть не должно.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объяснил главам партий, что „нет никаких лимитов“ и „никаких красных линий“ в поддержке Францией Украины», — передал телеканал BFMTV слова глав партии коммунистов Фабьена Русселя и партии «Национальное объединение» Жордана Барделля.

Париж и Киев подписали соглашение о безопасности, согласно которому Франция выделяет Украине военную помощь на сумму в три миллиарда евро только в текущем году. Более того, французы намерены обучать украинских боевиков владением современных видов оружия НАТО, а также оборудовать совместное производство вооружения на территории Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон заявил о возможности отправки войск НАТО для помощи Украине уже на поле боя. Однако власти многих стран поспешили отречься от позиции президента Франции, и тому пришлось оправдываться.