Можно поздравить? Прилучный снова стал отцом

Прилучный и Брутян стали родителями во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звездная пара поделилась радостной новостью.

Актеры Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян снова стали родителями.

Пара поженилась два года назад. Сначала они скромно расписались. Пышную свадьбу молодожены сыграли только через три месяца. А спустя еще семь месяцев в семье актеров родился сын Микаэль.

Ранее Брутян заявляла, что она готовится ко второй беременности, пишет 7Дней.ru. Супруги мечтают создать большую семью.

«Очень хотели бы дочку. И чтобы похожа была на меня», — поделилась актриса.

Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.

Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Актеры не стали уточнять кому именно они стали крестными.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.

Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Пара не стала уточнять кому именно они стали крестными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер Павел Прилучный относится к Агате Муцениеце.

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