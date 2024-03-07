Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Эту должность она занимает уже пять лет, с 2019 года.

Европейская народная партия выдвинула Урсулу фон дер Ляйен кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок до 2029 года. Решение принято на съезде ЕНП в Бухаресте, он транслируется на информресурсах партии.

В съезде принимают участие делегаты из 12 стран — членов Евросоюза.

«Осталось 90 дней до выборов [в Европарламент]… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца… Давайте победим на этих европейских выборах», — сказала фон дер Ляйен после утверждения ее кандидатуры.

О своем решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 19 февраля. Эту должность она занимает уже пять лет, с 2019 года. Теперь же политик приняла осознанное и обдуманное решение насчет переизбрания.

В то же время в Европе требуют отставки фон дер Ляйен. Как рассказал французский политик Флориан Филиппо, он хочет втянуть ЕС в тотальную войну с Россией. По его словам, глава ЕК оправдывает столкновение с другой страной, равно как и США в рамках конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что фон дер Ляйен назвала Украину, которую Европа снабжает оружием, главной темой безопасности для Евросоюза. Вместе с тем она призвала назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав ЕК. По ее словам, такое утверждение является обещанием ЕНП.