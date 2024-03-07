Пневмония или бронхит? Врач предупредила об опасности затяжного кашля

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Специалист рассказал о том, что продолжающийся долгое время кашель может быть симптомом серьезных заболеваний.

Любая простуда или грипп не обходятся без кашля, однако некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда болезнь вроде бы ушла, а кашель остался. Является ли это нормой? В беседе с Lenta.ru терапевт Ольга Козлова рассказала о том, что продолжающийся долгое время кашель может быть симптомом туберкулеза, сердечной недостаточности, а также хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и даже пневмонии.

Врач уточнила, что обычно кашель после простуды проходит сам по себе в течение двух-трех недель. Однако если кашель не прекращается после трех недель и длится месяцами, то, в данном случае, терапевт посоветовала срочно обратиться к врачу.

Более того, если после ОРВИ кашель становится лишь сильнее, а температура повышается, то есть риск, что это уже бактериальная инфекция.

«Если кашель не проходит в течение нескольких недель или сопровождается другими симптомами — лихорадкой, одышкой или болью в груди, необходимо обратиться к врачу», — предупреждает терапевт.

Однако врач отговаривает пациентов от самолечения, так как это может привести к ухудшению самочувствия и необратимым последствиям. При этом до похода ко врачу рекомендуется пить больше теплой жидкости, например, чай с лимоном или медом, дышать чистым или увлажненным воздухом, промывать нос солевым раствором, чтобы прочистить его и уменьшить воспаление слизистой оболочки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем рискуют люди, нежелающие лечить сухой кашель.