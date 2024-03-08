Еще на год: в Европарламенте поддержали продление режима свободной торговли с Украиной
В Европарламенте поддержали продление режима свободной торговли с Украиной
Фото: www.globallookpress.com / Ye Pingfan; 5-tv.ru
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Местные производители в это время выражают недовольство политикой Европы. Ведь именно из-за таких решений страдает их бизнес.
Торговый комитет Европарламента продлит режим свободной торговли с Украиной еще на год. На этом настаивала Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
Решение еще должно пройти голосование. Если депутаты его одобрят — дешевая украинская сельхозпродукция продолжит беспрепятственно поступать на рынки ЕС, несмотря на недовольство остальных производителей.
Ранее в Киеве заявляли, что готовы принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, но ставили условие — запретить импорт российского зерна. Теперь, по всей видимости, европейским производителям придется потерпеть до 5 июня следующего года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша хочет отмены торговых преференций для Украины.