«Потеряла всякий стыд»: в Госдуме потребовали признать Пугачеву иноагентом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По мнению политиков, артистка обязательно захочет вернуться в Россию после своих ужасных высказываний. Не будет ли слишком поздно?

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев потребовал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, артистка больше не должна зарабатывать деньги в России. Об этом политический деятель рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — сказал Журавлев.

Он думает, певица сразу осознает свои «ошибки» и тут же поспешит вернуться и извиниться, однако «будет уже поздно».

Депутат также отметил, что сейчас «все нормальные люди» в сложный для государства период находятся в России. Поэтому «неплохо», что «предателей и лжецов» вынесло за границу государства, «как пену». Страна постепенно очищается от «паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян», считает Алексей Журавлев.

Накануне исполнительница сильно оскорбила певца Стаса Михайлова, записав унизительное видеообращение и выложив его в Сеть. Пугачева заявила, что якобы «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пугачева окончательно сожгла мосты с Родиной.