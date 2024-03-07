Путин в Краснодаре сел за штурвал авиатренажера в летном училище

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент пообщался с девушками-выпускницами летного училища.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Высшего военного авиационного училища в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера. С визитом в этот город он прибыл в четверг, 7 марта.

Перед тем, как сесть за штурвал, Путин поинтересовался, как зовут девушку-летчицу, которая тоже находится в кабине тренажера.

«Прокатимся?» — спросил президент у нее.

Затем Владимиру Владимировичу объяснили, как работает тренажер. Путин сам управлял аппаратом.

В ходе встречи с выпускницами училища президент заявил, что на сегодняшний день проблем с наличием тренажеров нет, а если и есть, то они решаемые. В России есть все необходимое, чтобы эти аппараты были «в наличии и высокого качества».

«По некоторым тренажерам, думаю, что мы даже наших конкурентов обыграли уже, у нас эффективные достаточно», — добавил Путин.

Накануне президент находился в Сочи, где провел ряд мероприятий. Сегодня Путин приехал в Краснодар с рабочим визитом. В его планы входит не только посещение Высшего военного авиационного училища, но также и крупнейшего на юге России спортивного комплекса по самбо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о самых значимых для него событиях 2023 года.