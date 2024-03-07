Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

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Европа не намерена сокращать финансирование, ведь это якобы важно для нее самой.

Страны — члены Евросоюза считают Украину, которую снабжают оружием и деньгами, главной темой для объединения в сфере безопасности. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.

«Процветание невозможно без безопасности. И в сфере безопасности главной темой для ЕС является Украина. Мы будем стоять с ней плечом к плечу столько, сколько потребуется, предоставляя ей еще больше денег и оружия», — сказала она.

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости для Евросоюза развернуть производство оружия нового поколения, способного одерживать победы на поле боя.

Следует отметить, что в Бухаресте фон дер Ляйен должна быть утверждена в качестве кандидата от Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии нового созыва. Она призвала назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав ЕК. По ее словам, такое утверждение является обещанием ЕНП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал России Владимир Зарудницкий допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе. По его мнению, есть вероятность втягивания России в новые боевые столкновения.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.