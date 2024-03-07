Существуют ли риски при использовании новых сберегательных сертификатов?

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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Эксперт подробнее рассказал о новом предложении Владимира Путина.

В своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил о предложении запустить новый банковский продукт в России — безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет. В таком случае кредитные организации смогут предлагать по ним более высокий процентный доход.

В беседе с URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов рассказал о том, почему внедрение безотзывных сберегательных сертификатов на срок от трех лет может нести риски как для банков, так и для граждан. Однако он подчеркивает, что этот продукт может оказаться довольно популярным.

По словам председателя, такой продукт сам по себе уже существует, но есть вопрос о размере страхового покрытия со стороны Агентства по страхованию вкладов. Государство может увеличить лимит страхования до 2,8 миллиона рублей, что раза в два больше, чем по обычным депозитам в банках.

«Это привлекательно, особенно для средних и крупных клиентов банка. Но за счет чего можно сделать такие проценты? Сейчас текущая учетная ставка 16%. Многие банки предлагают ставки по депозитам под 15-16%. Граждане понимают, что они скорее всего будут снижаться. Поэтому, вложив на три года под 16% годовых, — это стабильный постоянный доход. Но тут возникает два вопроса. Первый со стороны банков. Смогут ли они разместить эти средства в кредит, получив эти деньги на три года. Второй момент — это граждане и их оценки», — рассказал Олег Скворцов.

Эксперт утверждает, что кредитным организациям будет необходимо найти возможности для размещения средств, привлеченных по сберегательным сертификатам.

«Это должны быть какие-то достаточно долгосрочные инвестиционные кредиты. И это не массовые продукты. Банки должны найти возможности для выдачи кредитов, чтобы застраховать процентный риск минимум на три года. Поэтому предложение президента РФ своевременно и интересно, и кто-то из банков найдет решение, как эти средства инвестировать», — объясняет эксперт.

Однако реализация будет зависеть от веры граждан в ближайшее будущее, будет ли курс рубля устойчив, а инфляция снижаться. Также люди должны понимать, не будет ли у них каких-то срочных или планируемых затрат, потому что сертификат безотзывный.

Кроме того, внедрение этого продукта зависит от возможности банков для размещения тех средств под доходность выше 16%. Потому что, взяв под 16% и разместив под 17%, — это все равно убыток для организации. Получается, что тогда придется выдавать кредиты под 20%.

Ранее 5-tv.ru писал о новых нацпроектах, оглашенных Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.