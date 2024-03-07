Спецслужбы Украины завербовали белоруса для теракта в Карелии

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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При задержании преступник открыл огонь и был нейтрализован.

В Карелии предотвращен теракт, который пытались осуществить спецслужбы Украины при вербовке гражданина Белоруссии. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, приводя кадры.

Силовики установили, что белорус 1974 года рождения был завербован украинскими спецслужбами, по их заданию он осуществлял сбор и передачу информации об объектах транспортной инфраструктуры Карелии и органов исполнительной власти региона.

«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца», — говорится в сообщении ФСБ.

Кроме того, выяснилось, что мужчина являлся членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

При задержании преступник открыл огонь и после был нейтрализован. Отмечается, что силовики и мирные граждане не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

«На месте происшествия изъято готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритания), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему», — добавили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики пресекли в Крыму деятельность законспирированной ячейки международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России