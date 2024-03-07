«Необходимы изменения»: Польша хочет отмены торговых преференций для Украины

Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker

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Значит ли это, что Варшава намерена закрыть границу для украинских товаров?

Польша предложила Европейскому союзу отменить торговые преференции, которые Украина получила после того, как Россия начала спецоперацию. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны», — сказал он.

Варшава не собирается закрывать границу для украинских товаров. Однако, подчеркнул Туск, нужно одновременно защищать как европейский, так и польский сельскохозяйственные рынки и рынки производителей.

Отношения между Польшей и Украиной стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары из Украины, чем обрубил европейским фермерам возможность продавать свои.

Весной 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать ситуацию, в результате чего были введены временные ограничения. По истечении срока Словакия, Польша и Венгрия продлили эмбарго, а возмущенный Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Анджей Дуда отказался от попыток воздействовать на протестующих местных фермеров, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины. Там подчеркнули: Варшава блокирует союзника и обогащает «своего врага».